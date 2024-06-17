"بحوث أمراض النباتات" برنامج تدريبي عن زراعة الأنسجة النباتية وتنمية الصادرات المصرية

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبي تحت عنوان زراعة الأنسجة النباتية وتنمية الصادرات المصرية في الفترة من ٢٤ يونيو إلى ٢٦ يونيو ٢٠٢٤.

من جانبه قال الدكتور محسن أبو رحاب، القائم بأعمال مدير معهد أمراض النباتات، إن هذه الدورة سوف تناقش عدة محاور منها التعرف على تقنيات زراعة الأنسجة النباتية وتعقيم الجزء النباتي وتحضير البيئات المغذية للنباتات، ومناقشة استراتيجيات إنتاج نباتات بطاطس ميكرو تيوبرز خالية من الأمراض، وتنفيذ تطبيقات عملية لكل متدرب؛ للوصول إلى المستوى المطلوب للتأهيل لسوق العمل المصري، وأيضا التركيز على تأهيل طلاب الكليات حديثي التخرج للتأهيل لسوق العمل.

وأضاف أبو رحاب، أن البرنامج التدريبي يتناول إلقاء عدد من المحاضرات العلمية وهي محاضرة عن كيفية زراعة وإكثار الجزء النباتي المستخدم، وكيفية تحضير البيئة المغذية للنباتات، بالإضافة إلى محاضرة عن تشخيص الأمراض الفيروسية باستخدام PcR، ومحاضرة عن تقطيع النسيج النباتي، واختبار تكتيك pcR؛ للتأكد من خلو درنات من الأمراض في مراسلها المختلفة.

يُحاضر في البرنامج عدد متميز من باحثي معهد بحوث أمراض النباتات، ومن مميزات البرنامج التدريبي الحصول علي المادة العلمية كاملة والتطبيق العملي لكل للمتدربين