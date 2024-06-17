وكيل رياضة الإسماعيلية يتفقد الأندية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

حرص الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، على تفقد عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة (مركز شباب القنطرة غرب - النادى النوبى - مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد - مركز شباب الإسماعيلية) وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك

وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سير العمل في هذه المنشآت الرياضية، والاطلاع على احتياجاتها، ومتابعة تنفيذ خطط وزارة الشباب والرياضة لتطويرها.

وتحدث الدكتور صلاح مع مسؤولي هذه المنشآت الرياضية، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه المنشآت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

والتقى الدكتور صلاح بعدد من الشباب المتواجدين في هذه المنشآت، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشجعهم على ممارسة الرياضة، والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة

وأكد الدكتور صلاح، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للرياضة في المحافظة، وأنها تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للشباب لممارسة الرياضة في بيئة مناسبة

وأشاد الدكتور صلاح، بالجهود التي يبذلها القائمون على إدارة هذه المنشآت الرياضية، مؤكدًا على أهمية دورهم في رعاية المواهب الرياضية، واكتشاف الأبطال.

وفي نهاية جولته، وجه الدكتور صلاح الشكر والتقدير لجميع العاملين في المنشآت الرياضية، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.