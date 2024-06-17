حملات تموينية مكثفة على مخابز البحيرة خلال أيام عيد الأضحى

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية، بمراكز المحافظة، بإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،ومخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون .

وبمركزى كوم حمادة وبدر تم ضبط مخبز تصرف فى 12شيكارة دقيق بلدى مدعم ،و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24جرام بالرغيف الواحد ،وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ،و10مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين توقف عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و 6 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة ،والأسواق والمصانع الغير مرخصة خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ،لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.