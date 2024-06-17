بعد انسحاب جانتس.. أيمن الرقب: مجلس الحرب الإسرائيلى أصبح دون قيمة

تحدث أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، عن حل مجلس الحرب الإسرائيلي في أعقاب استقالة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس، موضحًَا أن مجلس الحرب عند تشكيله كان يضم عناصر القوة في الحكومة الإسرائيلية، ولعل أهم هذه العناصر بيني جانتس والذي تقدم باستقالة الأسبوع الماضي.

حل مجلس الحرب الإسرائيلي:

وأشار "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلي أن مجلس الحرب الإسرائيلي أصبح دون قيمة بعد انسحاب بني جانتس، مشددًا على أنه بعد أن ترك جانتس لـ"كابينت الحرب" لم يعد له شكل أساسي ودور في صناعة القرار الإسرائيلي.

وتابع: “كان هناك مطالب من بن جفير وسموترتش أن يغطوا الفراغ الذي تركه جانتس، وأن يصبح هناك أعضاء في مجلس الحرب، ولكن نتنياهو واضح أنه ارتقى وقرر حل المجلس، وتشكيل مجلس استشاري جديد مصغر يضم بجانب نتنياهو وزير التخطيط الاستراتيجي، والذي يقال عنه أنه الفتي المدلل لرئيس الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضح أن المجلس المصغر تتمثل وظيفته في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة، وهذا يسهم في صد وضحض المطالب التي تريد ضم بن غفير وسموترتش لمجلس الحرب.