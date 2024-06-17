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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: بن غفير لا يصلح للانضمام لمجلس الحرب الإسرائيلي

عماد البشتاوي، أستاذ
عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن العنصر الأساسي في مجلس الحرب هو بيني جانتس وحزبه فمن المنطق عمليا أنه لم يعد هناك مجلس حرب، موضحًا أنه لذلك حل المجلس أمر كان لا بد أن يحدث، منوهًا بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحالف مع اليمين المتطرف ليس فقط منذ 7 أكتوبر وإنما منذ ديسمبر 2022، وهو كان التحالف الاضطراري بسبب تحقيق أهداف البقاء في السلطة.

 مجلس الحرب الإسرائيلي:

وأضاف “البشتاوي” خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ضم بن جفير لمجلس الحرب الإسرائيلي سيتسبب في فقد بنيامين نتنياهو لشعبيته، وذلك بسبب أفكاره التي يلعب على مشاعر الشارع الإسرائيلي ولا يصلح ذلك لقادة بقوة مجلس الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أنه لو كان مجلس الحرب موجودًا فسيجد نفسه مضطرا لضم بن جفير، وهذا ما سيضعه في موقف محرج داخليًا وأكثر خطورة خارجيًا مع الولايات المتحدة التي أساسًا لم ترحب بتحالف بن جفير وبنيامين نتنياهو.

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