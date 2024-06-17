الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحتل المركز الخامس علي مستوي الجامعات المصرية

فى تصنيف التايمز العالمى للتنمية المستدامة

الجامعة ضمن أفضل 600 جامعة على مستوى العالم فى ترتيب الجامعات

أعلنت مؤسسة التايمز البريطانية النسخة السادسة من تصنيف وهو الأهم والأعرق فى قياس أداء الجامعات فى 125 دولة حول العالم فى سعيها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد حقق التصنيف رقم قياسى له هذا العام فى ظهور 2152 جامعة حول العالم فى هذا الإصدار الذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر أهداف التنمية فى دولة تايلاند فى الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024 بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأكد الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا أن تفوق الجامعة فى التصنيف الدولى يرجع إلى حرص مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر على تميز الجامعة فى تطبيق المعايير الدولية وكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومراكز التميز بالجامعة.

وأوضح «المشد» أن الجامعة حصلت على أعلى نتيجة فى الصحة الجيدة والرفاهه SDG3 وجاءت فى الترتيب الثانى على مستوى مصر ومن أفضل 400 جامعة عالميًا من أصل 1498 جامعة صنفت فى هذا الهدف، الأمر الذى يعزز مكانة جامعة الدلتا فى تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومجانية للمواطنين فى العيادات ومستشفى طب الفم B والأسنان بالجامعة وتنظيم قوافل طبية علاجية وتوعوية سنويًا فى مناطق المحيطة بها.

يذكر أن مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة قد دخلت موسوعة جينس للأرقام القياسية مرتين لتحقيقها أكبر مستشفى فى المساحة على مستوى العالم ولتحقيقها أكبر عدد من المرضى يتم علاجه بالمجان خلال شهر واحد.

وجاء ترتيب جامعة الدلتا فى باقى الأهداف التى تقدمت بها لهذا العام كالتالD: المركز 801-1000 عالميًا فى هدف القضاء على الفقر SDG1 والمركز 301-400 عالميًا فى هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية SDG6 والمركز 101-200 عالميًا فى هدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة SDG7 والمركز 301-400 عالميًا فى هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد SDG8 والمركز 601-800 عالميًا فى هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة SDG11

المركز 301-400 عالميًا فى هدف العمل المناخى SDG13 والمركز 401-600 عالميًا فى هدف عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.SDG17

وتعتمد مؤشرات التصنيف على القياس الكمى والكيفى لأنشطة الجامعات الموثقة والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كدليل على دورها الفعال فى تنمية المجتمع وتطويره لتحقيق رؤية مصر 2030. ويتم تصنيف الجامعات بجميع الأهداف التى تتقدم بها لمؤسسة التايمز مع ظهور نتيجة أعلى 3 أهداف تحقيقاً للنقاط بجانب الهدف رقم سبعة عشر.

وكشف تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المُستدامة، عن إدراج 46 جامعة مصرية فى نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضى 2023 والذى شهد إدراج 28 جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا فى نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذى يعُد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الوزير إلى أن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، يأتى انعكاسًا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصرى من التدريب على النشر الدولى، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية على النشر فى المجلات الدولية المرموقة.