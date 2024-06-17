الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تفاصيل صكوك الأضحية المخصصة للمصريين بالخارج.. إنفوجراف

الأضحية
الأضحية

 نشرت وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، "إنفوجرافيك" يتضمن تفاصيل صكوك الأضحية المخصصة للمصريين بالخارج.

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جاء ذلك احتفاءً بحلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث أكدت الوزارة حرصها على تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج للمشاركة بأضحيتهم في داخل مصر، ولذلك سعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج.

 

وجاءت الأسعار كالتالي: (بلدي - مستورد)، بأسعار تبدأ من 8500 جنيه مصري للحوم البلدي، و6000 جنيه للحوم المستوردة، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة.
 

وقد احتفت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة، بعيد الأضحى المبارك، وهنأت كل متابعيها بهذه المناسبة قائلة: "مع اتكلم عربي بنقول لكل أولادنا في الخارج.. كل سنة وأنتم طيبين وفرحانين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واللي بنقول عليه في مصر العيد الكبير".

 

وقد هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

 

 وأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، «بودكاست» معلومة في حدوتة، حرصا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات.
 

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واستراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القائمة على الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية.

 

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