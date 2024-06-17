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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من ممشى أهل مصر.. فيديو

مراسلة إكسترا نيوز
مراسلة إكسترا نيوز من ممشى أهل مصر

رصدت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من ممشى أهل مصر، تفاصيل احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك من ممشى أهل مصر، موضحة أن الممشى فتح أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة صباحًا ومن المتوقع زيادة الإقبال مع انكسار حدة الشمس حتى الثانية عشرة منتصف الليل وعلى مدار أيام العيد، منوهًا بأن الكثير من الأسر المصرية تقضي جانبًا من عطلة العيد داخل المنازل والبقية للترفيه الخارجي بالمتنزهات وغيرها.

 

وشددت مراسلة “إكسترا نيوز”، على أنه يتم التوافد على الأماكن الجاذبة لقضاء يومهم مثل ممشى أهل مصر وهو المكان المخصص للنزهات الأسرية بامتياز، موضحًا أن تذكرة الدخول إلى الممشى لا يتجاوز سعرها 20 جنيهًا.

 

وتابعت مراسلة “إكسترا نيوز” من ممشى أهل مصر، :"فسحة ونزهة على قد الإيد بأقل مبلغ ممكن، وبأبسط التكاليف يمكن للمواطن التنزه والاستمتاع بكافة الخدمات"، موضحًا أن هناك 9 مراس نيلية من خلالها يمكن ركوب المراكب النيلية في جولات طويلة، أحدها يذهب حتى القناطر الخيرية.

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