"إكسترا نيوز" ترصد احتفال المصريين بعيد الأضحى من "حديقة الطفل"

حديقة الطفل بالقاهرة، واحد من الحدائق التي تشهد إجبال من المصريين في فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لما تتميز هذه الحديقة بمناظر مميزة وأماكن مخصصة للطفل وتصميمها يخدم المرحلة العمرية ويقدم لها أفضل تجربة على الإطلاق، وذلك حسبما رصدت ميرنا عادل، مراسلة "إكسترا نيوز".

احتفالات المصريين في حديقة الطفل بالقاهرة:

وأكدت ميرنا عادل"، خلال فيديو لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حديقة الطفل تعد إحدى أهم الحدائق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خاصة الصغار كونها مخصصة للطفل، وتم تشييد الحديقة على مساحة واسعة تقريبًا ما يزيد على 20 فدانًا من المساحات الخضراء والأشجار والورود.

وأوضحت مراسلة “إكسترا نيوز”، أن حديقة الطفل مقسمة لحدائق صغيرة ما يعطي للأسر والأطفال شيئًا من الخصوصية والحرية في الحركة وتتيح لهم لعب الكرة وركوب الدراجات وممارسة كل الأنشطة التي يريدونها، مشددة على أنه تم إنشاء مدينة مصغرة للملاهي داخلها كي يستطيع الأطفال قضاء وقت ممتع.

ونوهت بأنه جرى رفع كفاءة كل الألعاب بها والتأكد من سلامتها استقبالًا لعيد الأضحى المبارك، وإنشاء العديد من المظلات للجلوس تحتها وحماية للأسر من أشعة الشمس والعديد من التجهيزات الأخرى.