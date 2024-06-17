نمبر وان.. رامي صبري يوضح مكانته بين الجمهور

حل الفنان رامي صبري ضيفا في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد"، وكشف خلاله انه راضي تماما عن مشواره الفني والمكانة الفنية التي يكتسبها اليوم، مؤكداً أن المكانة التي يستحقها هي "الرقم واحد" في مجاله.

وكشف ان ما يفعله في اعماله الفنية يؤهلانه لأن يكون الرقم واحد، قائلا: “رغم النجاح اللي حققته في ناس كتير بتقولي أنت ما خدتش مكانتك لأنهم عايزيني دائما أبقى في المكانة اللي استحقها، أني أكون رقم واحد، لأن من وجهة نظرهم صوتيا وشكلا واداء واجتهادا وبالورقة والقلم المفروض أبقى كده، ولكن الحمد الله راضي لأن ربنا بيدي كل واحد 24 قيراط بتوعه”، إلا أن هناك بعض العوامل التي تحول دون ذلك، خاصة محاربته عبر السوشال ميديا من قبل لجان إلكترونية.

وعن سر نجاحه قال انه بسبب استمراريته في العمل وعدم اكتفائه بالنجاحات التي يحققها، بالإضافة إلى سعادته بنجاح الفنانين الآخرين، والذي يستفزه إيجاباً، ويدفعه لتقديم عمل مميز.

وكشف أنه الابن الأكبر بين اخوته، وانه تربى على تحمل المسؤولية منذ صغره، ما جعله ذا شخصية لينة حنونة تقدر قيمة العائلة والأشقاء .

وفاة شقيق رامي صبري

قال رامي أن وفاة شقيقه كريم قبل عامين كانت صدمة بالغة للعائلة، وأثرت به جداً، لدرجة أن شعره قد شاب وفقد جزءاً منه.

واضاف ان وفاته سببت في تغيير صوته حيث اصبح يبدو عليه الحزن والشجن كما أنه لم يعد يجيد غناء الأغاني السريعة ،وقال:"لقيت صوتي تغير فعلاً، وكان يوم وحش كدا، وما بكيتش عليه غير لما اندفن عشان كنت مصدوماً ومش مصدق".