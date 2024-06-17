إزالة أعمال بناء مخالف بشمال الأقصر في ثاني أيام عيد الأضحى

أزالت سلطات مجلس مدينة الزينية بشمال الأقصر، أعمال بناء مخالف خلال مرور رئيس قرية المدامود؛ في ثاني أيام العيد.

وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أنه أثناء مرور يوسف سنارى رئيس قرية المدامود قبلي ورمضان حسن سكرتير القرية وأحمد أمام مسؤل القسم الفنى تلاحظ وجود شده خشبيه لصب أعمدة الدور الثالث علوى وعلى الفور تم التعامل وازاله الشده الخشبية على نفقة المخالف وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة فى المهد لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى نفس السياق وللتصدى للتعديات على اراضي املاك الدولة والأراضي المسترده في أعمال موجات الإزالة وغير الصالحة للتقنين والأراضي الصادر لها قرارات جمهوريه والصادر لها قرارات تخصيص منفعه عامه قام مصطفي علي رئيس قريه المدامود بحري بمرافقة عماد انور سكرتير القريه و محمد إسماعيل مسؤول الاملاك بالقريه بالمرور وأستلام على الطبيعة كل الاراضي المسترده واراضي املاك الدوله بالظهير الصحراوي وكذلك الأراضي المخصصه لمشروعات نفع عام وتم تسليم هذه المساحات ورقيا من قبل لرئيس القرية.