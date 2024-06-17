مراكز شباب الغربية تتزين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

طفتحت مراكز الشباب بمراكز ومدن محافظة الغربية أبوابها، اليوم الإثنين، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وسط جو من الفرحه والسرور من أعضاء مراكز الشباب والطلائع لجميع الاطفال، كما ادخلوا البهجه والسرور على الأطفال والكبار برسم الوجوه وتوزيع الهدايا و الالعاب،وفتحت مراكز الشباب أبوابها لإسعاد الأطفال وممارسة الألعاب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات و توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب للمواطنين احتفالا بعيد الاضحي المبارك لادخال الفرحه والبهجة على الجميع

ووجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، تعليماته إلى كافه الادارات الفرعيه بالتأكيد على كافه مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام عيد الاضحي المبارك لممارسة كافه الانشطه وتستمر مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام العيد لإسعاد الجماهير من كافة الاعمار وممارسة جميع الانشطة الترفيهية.

يفتح مراكز الشباب علي مستوي المحافظة أبوابها لجميع المواطنين للاحتفال من داخل مركز الشباب بمبادره" العيد أحلي بمراكز الشباب " بتوزيع الهدايا إحتفالا بالعيد وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه