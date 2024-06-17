Google Chrome على Android يمكنه قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ

قالت جوجل في وثيقة مساعدة رصدتها 9to5Google إن متصفح Chrome على نظام Android يحتوي على ميزة جديدة تسمى “استمع إلى هذه الصفحة” والتي تتيح لك قراءة صفحة ويب بصوت عالٍ من داخل التطبيق. من المفترض أن تعمل هذه الميزة التي طال انتظارها على تعزيز إمكانية الوصول إلى التطبيق وتسهيل الاستماع إلى صفحات الويب عندما تكون مشغولاً بشيء آخر.

هذه الميزة غير مدعومة في جميع مواقع الويب، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فستجد "استمع إلى هذه الصفحة" في قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق Chrome. توفر الوظيفة الجديدة عناصر تحكم تشبه البودكاست، مما يتيح لك التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح وتغيير سرعة التشغيل والتخطي للأمام أو للخلف لمدة 10 ثوانٍ. ويعمل حتى الآن باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية والهندوسية والإسبانية.



تتوفر أيضًا خيارات للأصوات المختلفة في كل لغة، بما في ذلك أربعة في الولايات المتحدة واثنان في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تمييز النص. يظل شريط التحكم ثابتًا عند فتح علامات تبويب أخرى وسيستمر التشغيل إذا قمت بقفل شاشتك مع وجود Chrome في المقدمة.

يتم طرح الميزة الجديدة تدريجيًا كجزء من Chrome 125، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى ركنك من العالم. تمكن مساعد جوجل Google Assistant من قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ لبعض الوقت الآن، لكن الميزة الجديدة تضيف طريقة أخرى للقيام بذلك.