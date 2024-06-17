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رئيس التحرير
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لم يدخل أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم .. فيديو

مراسل اكسترا نيوز
مراسل اكسترا نيوز

تحدث كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، عن آخر المستجدات عند الجانب المصري من معبر رفح البري في ثاني أيام عيد الأضحى، مشددا على أن اليوم لم يشهد دخول أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أن قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تقوم بعمليات عسكرية.

وأضاف “رجب”، خلال تصريحاته تلفزيونية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات الاحتلال رغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس أن هناك هدنة تكتيكية خلال أيام عيد الأضحى لكي تمر الشاحنات، وتوفير المرور الآمن لها بدءً من معبر كرم أبو سالم حتى طريق صلاح الدين.

 

وأشار إلى أن رغم الإعلان التكتيكي لم تدخل أي شاحنات مساعدات حتى الآن إلا أن المرور الآمن للمساعدات لم يتوفر منذ أمس، منوها بأن هناك تفاقم للأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، لأن ما دخل إلى القطاع منذ 26 مايو الماضي نحو ألفي شاحنة مساعدات بواقع 95 شاحنة يوميًا، وهذا أقل من خمس الحد الأدنى لاحتياجات سكان القطاع من المواد الغذائية والأساسية.

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