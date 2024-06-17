ندوة دينية وتوعوية وثقافية لسيدات الشرقية

نفذت وحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي بمركز فاقوس ومدينة القنايات، استهدفت هذه الندوات السيدات، وتناولت موضوعات: «اليوم العالمي للبيئة، حياة الرسول مع زوجاته، التربية الإيجابية وأساليب التعلم، فضل يوم عرفة».

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور المرأة الكبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها.

وذكرت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، نظمت ندوتين الأولى بعنوان فضل يوم عرفة، والذي تم توضيح أن يوم عرفة من أعظم الأيام المباركة عند الله عز وجل، حيث تنزل فيه رحمه الله ومغفرته وعتق العباد فيه من النار واستجابه الدعاء .

والندوة الثانية جاءت حول موضوع «التربية الإيجابية وأساليب التعلم» تناولت أهمية التربية الإيجابية الحديثة على الفرد والمجتمع، بالإضافة لواجبات الأباء تجاه أبنائهم، وذلك بمقر المدينة الأمنة بفاقوس وبالتنسيق مع وحدة السكان برئاسة المركز ومديرية الأوقاف والإدارة التعليمية بفاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن «اليوم العالمي للبيئة» تناولت دور المراة في الحفاظ على البيئة والحد من إستخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس ورقية، أو من القماش، مع توضيح جهود الدولة في مواجهة التصحر بعمل مركز أبحاث الصحراء تابع لرئاسة الوزراء وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحفاظ على موارد مصر للأجيال القادمة وذلك بمقر رئاسة الحى بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالشرقية.

ونوهت إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو بمركز ديرب نجم، نظمت ندوة بعنوان حياة الرسول صلى الله علية وسلم مع زوجاته، وكيف كان يتعامل معهم، وذلك بالتعاون مع إدارة الوعظ والإرشاد بمركز ديرب نجم.

وشهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الاثنين، إقبالا من الزائرين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة لـ«الوفد» أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

ولفت مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد.