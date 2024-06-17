توزيع لحوم 30 رأس ماشية على المستحقين بالشرقية ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان سوف تقوم الجمعية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قرى مراكز المحافظة، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

واضاف مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالاداره البيطرية بأولاد صقر.

وفي سياق متصل، شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الاثنين، إقبالا من الزائرين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة لـ«الوفد» أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

ولفت مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويتاح للزائرين التجول داخل الحديقة طوال اليوم، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

وأشار المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحاته لـ «الوفد» إلى أن الحديقة استعدت بشكل كام لفتح أبوابها أمام المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، بناءً على تعليمات اللواء صابر إيهاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والاسماك، مشيرا إلى أن الحديقة تم دعمها بـ «كولدير مياه» للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة عند حاجة زوارها لشرب المياه.