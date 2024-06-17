أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثاني أيام عيد الأضحى

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-6-2024، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، في الوقت الذي تأرجح فيه اليورو قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط اضطرابات سياسية في أوروبا، بينما يترقب المستثمرون دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية لليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية.

فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.

انخفاض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة، كما سجلت العملة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.