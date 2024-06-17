التشكيل الرسمي لمباراة أوكرانيا ورومانيا في يورو 2024

أعلن المدير الفني منتخب أوكرانيا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره رومانيا اليوم الاثنين في مستهل مشوارهما على ملعب إليانز أرينا، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويبحث منتخبا رومانيا وأوكرانيا عن تحقيق فوز معنوي مع بداية مشوار دور المجموعات من بطولة يورو 2024، وحصد أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة.

ويقود رادو دراجوسين نجم توتنهام الإنجليزي أحلام الرومان في بطولة كأس الأمم الأوروبية بنسختها الـ 17 في ألمانيا.

فيما يحمل آمال المنتخب الأوكراني فى تقديم مستوى مميز بالبطولة القارية، أندريه لونين حارس مرمي ريال مدريد الإسباني، بعد مستوياته المُبهرة في الموسم الماضي 2023-2024، وأولكسندر زينتشينكو نجم وسط أرسنال الإنجليزي.

وينافس منتخبا رومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من بلجيكا وسلوفاكيا على الترتيب.

وجاء تشكيل أوكرانيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: زينتشينكو، مافينكو، زاباريني، كونوبيليا

الوسط الدفاعي: شابارينكو، ستيبنينكو

الوسط الهجومي: مودريك، سوداكوف، تسيجانوف

الهجوم: دوفبيك

وجاء تشكيل رومانيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نيتا

الدفاع: بانكو، بوركا، دراجوسين، راتيو

الوسط الدفاعي: ماريوس مارتن

الوسط الهجومي: كومان، ستنسيو، رازفان مارتن، مان

الهجوم: دراجوس

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