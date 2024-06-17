فنادق الغردقة ترفع شعار كاملة العدد في ثانى أيام عيد الأضحي

تتواصل احتفالات أبناء البحر الاحمر والوافدين بثانى ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تشهد الشواطئ والفنادق نسب اشغال تخطت 100%، وتوافد مئات الزائرين على شواطئ مدينة الغردقة، اليوم الاثنين ، في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن إقبال الزوار من المحافظات الأخرى على رحلات السفاري البحرية.

كما وصلت نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة؛ نظرا لزيادة السياحية الداخلية إلي 90 و100٪ في معظم الفنادق.

وقال أحمد قاسم مدير قطاع الغرف باحد فنادق الغردقة إن نسبة الوصول بالفندق 96% وتاتى الجنسية المصرية فى المرتبة الثانية فى نسب الوصول للفندق .

وأشار قاسم إلى أن الفندق يضم 21 جنسية مختلفة من السياح فى كل دول العالم .

وأشار محمد وفا مدير احد فنادق الغردقة إن الفندق يقدم على مدار أيام العيد برامج ترفيهية كبيرة تنال رضا المصريين والأجانب

واشار الشيف محمد عباس الشيف العمومى لاحد فنادق الغردقة ان الفندق يقدم وجبات تعبر عن الاحتفال بعيد الأضحي المبارك وهي عبارة عن فتة ولحم ضانى وغيرها من الاكلات التى تجذب المصريين والأجانب