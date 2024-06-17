أوس أوس لـ "الوفد": استعنت بمصحح لهجة إسكندراني في عصابة الماكس
أعرب الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم "عصابة الماكس"، لافتًا إلى أنه يحب العمل مع النجم أحمد فهمي.
وأكد "أوس أوس"، في تصريحات لـ "بوابة الوفد"، أنه يقدم دور شاب إسكندراني يدعى "نفسين" وهو صديق "المكسيكي" الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، مضيفًا إلى أنهم استعانوا بمصحح لهجة إسكندراني.
وأضاف: "تصوير الفيلم كان خارجي لذلك واجهنا العديد من الصعوبات، كما حرصنا على إظهار معالم مصر السياحية في العمل".
قصة فيلم عصابة الماكس
الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.
أبطال فيلم عصابة الماكس
فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.
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