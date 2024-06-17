في موسم الحج.. جمال رائف: قلوب المصريين ودعواتهم تصاحب سعي الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن قلوب المصريين ودعواتهم تصاحب سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحتاج مثل هذه الأجواء الروحانية للدعاء لدولتنا الحبيبة لتجاوز كافة التحديات والأزمات نتاج كل المتغيرات التي حدثت في الإقليم، موضحا أن المملكة العربية السعودية أحدثت إنجازات في البنية التحتية الخاصة بمناسك الحج، مما سهل الأداء لهذه الفريضة، وجعل التنظيم راقي يليق بعظمة النسك الإسلامي الجليل.

وأضاف “رائف”، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية من مشهد مبهر في تنظيم الحج هو نتاج هذا الجهد الذي استمر خلال الأعوام الماضية، ويستمر حتى الآن.

وعن إشادة الرئيس السيسي بتنظيم الحج، موضحا أن إشادة الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بهذا التنظيم الرائع، وهذه الأجواء الروحية، وجودة التنظيم تؤكد على هذا المعنى، مؤكدا أن الجميع يشيد في الحقيقة بنجاح موسم الحج، حيث أننا نرى بنية تحتية جديدة وقطار المشاعر، والكثير من البنية التحتية التي تضاف عامًا بعد عام، مما ينعكس إيجابيًا على سلامة الحجاج، وهذه نقطة بالغة الأهمية.