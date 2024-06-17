محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة للاستمتاع بإجازة عيد الاضحى المبارك وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية ، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

وأكد المحافظ إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي ؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع باجازتهم ، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجها رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

وأعرب المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق ، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.