تموين دمياط يكثف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي تكثيف دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والرقابة علي الأسعار ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وضبط المخالفات التموينية والتجارية وفي إطار قيام المديرية بدورها المنوط بها لحماية المستهلك والحفاظ علي حقوق المواطن

وقامت حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط بالمرور علي الأسواق والمحلات التجارية والعديد من المخابز بنطاق المحافظة

تم من خلالها تحرير 44 محضر تمويني بالأسواق منها عدد 8 محاضر نقص وزن مخابز و4 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم إعلان أسعار مخابز سياحية و 3 محاضر تصرف في شكائر دقيق و 17 محضر عدم اعلان أسعار وعدد 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة و تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تشكيل غرفة عمليات دائمة بمديرية التموين لمواجهة أي أزمة أو مشكلة تموينية بنطاق المحافظة أيام فترة عيد الاضحى

كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل من مدينة رأس البر ومدينة دمياط الجديدة نظراً للإقبال الشديد من جانب المصطافين للسيطرة علي الأسواق ولضمان حسن سير العمل وتدفق الخدمات التموينية بصورة كاملة وحماية المواطنين

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات التموينية مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحي المبارك علي كافة الأسواق بجميع أرجاء المحافظة .