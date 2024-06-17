أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الاتجار، تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,5 مليون جنيه بمنطقة الخصوص.

بـ 2.5مليون جنية .. حبس عاطل لحيازته مخدرات وسبائك ذهبية بالخصوص



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة مُتخذًا من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن وبحوزته (1,053 قرصا مخدرا ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جراما).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2,500 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن المصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل، بدائرة قسم شرطة ثان العبور، بالحى السادس بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل، بالحى السادس بمدينة العبور ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكى وربع نقل، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى، كان يستقلها مجموعة من الشباب إثر اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، مما اسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهما سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع آثار الحادث على جانبى الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق

وفي واقعة أخري ، كشفت التحقيقات بواقعة مقتل الطفل هـ. هـ.، والبالغ من العمر 7 سنوات والذي لقي مصرعه على يد زوجة أبيه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهمة متزوجة من والده منذ فترة صغيرة وأنها كانت شديدة الغيرة من الطفل لشدة حب والده له.

وأشارت التحقيقات إلى أان المتهمة اعترفت أنها خنقته بإيشارب شقيقته حتى تبعد عنها الجريمة، ولكن تم القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بعد حملها وخوفها من حب زوجها لنجله المجني عليه.

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق والتي أمرت بحبسها والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

وشيع أهالى كفر الشرفا بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.