تفاصيل احتفالات المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك

احتفت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة، بعيد الأضحى المبارك، وهنأت كل متابعيها بهذه المناسبة السعيدة، حيث يعتبر عيد الأضحى المبارك واحد من أهم الأعياد التى يتنظرها المسلمين حول العالم.

وقالت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة: "مع اتكلم عربي بنقول لكل أولادنا في الخارج.. كل سنة وأنتم طيبين وفرحانين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واللي بنقول عليه في مصر العيد الكبير".

وزيرة الهجرة تهنئ

وكانت قد هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صكوك الأضحية المخصصة للمصريين بالخارج

كما نشرت وزارة الهجرة "إنفوجرافيك" يتضمن تفاصيل صكوك الأضحية المخصصة للمصريين بالخارج، احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة حرصها على تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج للمشاركة بأضحيتهم في داخل مصر، ولذلك سعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، بأسعار تبدأ من 8500 جنيه مصري للحوم البلدي، و6000 جنيه للحوم المستوردة، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة.