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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفويج حجاج  الجمعيات الأهلية إلى المدينة لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة

الحجاج
الحجاج

يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في أول أيام التشريق، حيث من المقرر أن ينتهي الحجاج من المتعجلين من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين ٥٠% من إجمالي عدد الحجاج.
 

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وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.


وأكد  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأشار عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.

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