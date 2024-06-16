رسالة هامة من الهجرة للمواطنين بشأن ذويهم من الحجاج

تهيب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمه أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، بسرعة إبلاغ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة.

وناشدت وزارة الهجرة المواطنين، بالاتصال علي رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).

وأكدت الهجرة بأن البلاغ يتضمن البيانات التالية:



- بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه.

- بيانات الشخص المفقود.

- صلة القرابة بالمبلغ عنه.

وذلك على مدار 24 ساعة.. والمزيد من التفاصيل على رابط قنصلية مصر في جدة

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