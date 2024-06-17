تصريحات سوبوسلاي تثير غضب جماهير ليفربول

اثارت تصريحات نجم خط الوسط بنادي ليفربول الانجليزي و قائد منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي حالة من الغضب بين جماهير نادي ليفربول بعدما وصف ابتعاده عن المشاركة اساسيا في مباريات ليفربول الاخيرة في بطولة الدوري الانجليزي بأنها كانت مفيدة بالنسبة له .

وكانت منتخب المجر قد أستهل مبارياته في بطولة يورو 2024 بالخسارة امام منتخب سويسرا بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الاولى والتي شهدت فوزا هاما لمنتخب المانيا على منتخب اسكتلندا بخمسة اهداف في المباراة الافتتاحية التي اقيمت على ملعب اليانز ارينا .

وقال دومينيك سوبوسلاي في تصريحاه لموقع الاتحاد المجري لكرة القدم : لا شك مررت بموسم عصيب مع ليفربول خاصة في الجزء الاخير منه بعدما لم احصل على فرصة المشاركة كثيرا في المباريات . لا أستطيع القول بأنني غير راضي عن الموسم الاول لي مع ليفربول وفي اجواء الدوري الانجليزي وفي نفس الوقت ربما غيابي عن المباريات الاخيرة منحني فرصة الاستعداد بشكل افضل للمشاركة مع منتخب المجر بشكل اقوى في اليورو دون خطر التعرض للاصابات او الاجهاد .

تصريحات دومينيك سوبوسلاي اثارت حالة من الجدل في الصحف الانجليزية و بين اوساط جماهير ليفربول التي طالبت الاعب بتوضيح تصريحاته التي فهم منها عد اهتمامه الكامل بمهمته مع ليفربول وامكانية التخاذل في نهاية مشوار الدوري الذي خرج فيه ليفربول من المنافسة في الاسابيع الاخيرة مع ارسنال و مانشيستر سيتي ز

يذكر ان دومينيك سوبوسلاي انضم الى ليفربول في بداية الموسم المنتهي قادما من نادي لييبزيج الالماني .