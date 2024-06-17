"رأس البر" تستقبل روادها بالزهور والبالونات وعبارات الترحاب في اجازة عيد الاضحى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاستمرار جهود الوحدة المحلية بمدينة راس البر لاستقبال روادها في اجازة عيد الاضحى

حيث قام المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة راس البر، بتفعيل كافة القطاعات الخدمية بالوحدة المحلية باشراف نواب المدينة، حيث قام قسم الإنارة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بالشوارع والميادين.

كما قامت الوحدة بحملة مكبرة جديدة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الرمال بالمناطق المنخفضة لرفع مستوى النظافة بجميع مناطق المدينة.

وكثف قسم الاشغالات الحملات لمتابعة الانضباط في شوارع المدينة ورفع الإشغالات المخالفة وغلق وتشميع الجراجات المستخدمة في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق استعدت مدينة راس البر عروس المصايف لاستقبال أجازة عيد الأضحى

إذ قام فريق عمل الوحدة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر من ابناء المحافظة والمحافظات الاخري خلال أيام عيد الاضحى

وفي نفس السياق قام قسم العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وادارة البوابات بالوحدة باستقبال المصطافين بباقات الازهار والورود والبالونات وعبارات الترحاب ونثر زجاجات المياه المعدنية وذلك لنشر البهجة والفرحة في المناسبات والاعياد

كما وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في كافة المناطق السياحية للمصطافين باللمجان