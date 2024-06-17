" تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط" يحصل علي رخصة مركز تدريب معتمد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول "مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة"؛ على رخصة مركز تدريب معتمد، من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطوير منظومة التدريب، والتنمية المهنية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والكوادر البشرية بالجامعات المصرية، بإشراف الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.

وقدم المنشاوي؛ التهنئة لإدارة المركز، على المجهودات المبذولة؛ للرقي بالمركز، والنهوض به، مؤكداً علي الدور المهم للمركز؛ في صقل قدرات ومهارات منتسبي الجامعة من خلال عقد البرامج التدريبية؛ التي تسهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية بالجامعة، وإعداد القيادات، مشيداً بالتعاون، والدعم المستمر بين المركز القومي للتدريب، وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، والجامعة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ جهود فريق عمل المركز، مؤكداً حرص الجامعة على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات، وتطبيق مفاهيم، وممارسات التطوير الذاتي المستمر، وتلبية احتياجات المستفيدين؛ بما يحقق معايير جودة مخرجات التعليم الجامعي.

وأوضح الدكتور جابر مجاهد مدير المركز: سعي المركز إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة؛ لتنمية قدرات المتدربين، وإكسابهم المهارات المختلفة؛ لتحسين أدائهم الوظيفي، والمعرفي، مشيراً إلى أن حصول المركز على رخصة معتمدة؛ يأتي تتويجاً لتضافر جهود أسرة المركز، والدعم الكبير، والمشهود الذي يقدمه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لتحقيق رؤية الجامعة بأن يكون المركز معتمداً محلياً، و إقليمياً؛ لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات في مؤسسات التعليم العالي المصرية، والإقليمية، ونشر ثقافة التطوير الجامعي.