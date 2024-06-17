محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بشوارع المحافظة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، على الأطفال بشوارع المحافظة، في تقليد سنوي تحرص المحافظة على القيام به لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وقدم رحمي التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك و تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين ، والتقاط الصور التذكارية.

وأعرب الأطفال وأسرهم، عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.

من ناحية اخري تواصل المحافظة جهودها لإزالة وجمع القمامة من شوارع المحافظة بعد أول أيام العيد لاستكمال فرحة المواطنين بأيام العيد المتبقية

حيث قام رؤساء مجالس المدن بالمراكز بمتابعة أعمال النظافة بصفة مستمرة.