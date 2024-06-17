إقبال ملحوظ على الحدائق والشواطئ في ثانى أيام عيد الأضحى بالدقهلية

واصل المواطنون الاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة المنصورة توافد العديد من الشباب والأسر للاستمتاع بإجازة العيد وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها حدائق عروس النيل، وسط تواجد أمني من رجال الشرطة، وسيارات تابعة لمرفق الإسعاف، للتعامل مع أي إصابات قد تحدث بسبب الزحام.

ورغم حرارة الطقس توافد المواطنون على الحدائق والمنتزهات والأماكن السياحية بمحافظة الدقهلية في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وأعرب المواطنون المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق ، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة بحدائق المنصورة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

كما شهدت المشاية السفلية بمدينة المنصورة أيضًا إقبالًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع فى ثانى أيام العيد، للتنزه والتقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء .

واكد محمد نصر محامى حرص أسرته على مواصلة الاحتفال بالعيد بزيارة الاقارب والجيران لتقديم واجب التهنئة بمناسبة العيد والقيام بتوزيع العيديات الجديدة على الاطفال وادخال البهجة فى قلوبهم، مشيرا إلى حرص اللأسر تقديم بعضها البعض اللحوم والكعك.

وأضاف بعض العائلات تحرص على اصطحاب الاطفال الصغار وهم يرتدون ملابس العيد الجديدة والتوجه بهم إلى الحدائق والمتنزهات لركوب المراجيح وشراء اللعب والوجبات الساخنة بالعيدية الجديدة من المحلات والمطاعم .

وأشارت نيرمين أسامة موظفة، إلى أن العيد يأتى بفرحة وسعادة ويحرص الأطفال والشباب خلال أيام العيد بمشاركة الكبار على ممارسة طقوسه القديمة والمعتادة التى ورثوها عن الآباء والأجداد أبرزها التزاور لتدعم أواصر المحبة والمودة وصلة الرحم وزيادة العلاقات الاجتماعية لتناول اللحوم والكعك والبسكويت والشيكولاته التى تعتبر أحد أهم مظاهر الفرحة والاحتفال بعيد الأضحى.

وأضافت مريم مختار ربة منزل ان بعض الأسرة تحرص على التوجه الى الحدائق العامة والشواطئ وتناول أكلات البيت الخفيفة التى اصطحبوها معهم، مشيرة إلى قيام البعض بتناول الأسماك المملحة فهى وجبة اعتاد الكثيرون على تناولها فى عيد الأضحى واستقلال المراكب والمعديات واللنشات النهرية بنيل بالمنصورة وسط الأغانى الصاخبة كما يقوم الشباب بركوب الدراجات البخارية وسط فرحة وبهجة العيد.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد وجه لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه " المحافظ " أيضا لرئيس مدينة جمصه بالاستعداد الكامل داخل مدينة جمصه ورفع حالة الطوارئ بها خلال أيام عيد الأضحي والعمل علي نظافة المدينة والشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير فرق الإنقاذ علي الشاطئ ومتابعة الشاطئ علي مدار الساعه ووضع علامات إرشادية وتحذيرية للمواطنين .