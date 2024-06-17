أمين الفتوى يكشف آخر موعد لذبح الأضحية

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن العلماء والفقهاء وسعوا على الأمة فى مسألة الذبح أخذا بحديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم فى قوله: وأن الذبح يكون فى يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، معقبا: "أخر موعد لذبح الأضحية "غروب شمس" 13 ذي الحجة".

عيد الأضحى

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحجاج هم فى كتلة نور، معقبا: “هذه الأماكن كلها نور.. والكعبة المشرفة هي مصدر النور الأعلي وهي مكان منير”.

يستحب لنا أننا نقابلهم ونلتمس منهم الدعاء

وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء: “حينما يعود الحجاج من هذه الرحلة المباركة يكونون ممتلئين النور، ولذلك يستحب لنا أننا نقابلهم ونلتمس منهم الدعاء”.