في ثان أيام عيد الأضحى محافظ الغربية يتابع رفع الإشغالات بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم ثاني أيام عيد الاضحى المبارك بجولة مفاجئة وموسعة ، بشوارع حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الاضحى المبارك.

حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق. في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك و تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين ، والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا ، وممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.