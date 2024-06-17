تعرف على كلمة السر.. في إقبال جماهير المنيا على مراكز الشباب في العيد

استقبلت مراكز شباب المنيا، روادها من الأعضاء والجماهير بجميع المراحل والفئات العمرية ، فى اليوم الأول الثاني لعيد الأضحى المبارك ، حيث شهد اقبالا كبيرا وتم توزيع الهدايا والألعاب الصغيرة، والترفيهية على الأطفال، واستمتع الأطفال باللعب والموسيقى ، ويعد توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وحمامات السباحة .

وحرص مديرى الإدارات الفرعية على الحضور ، ومشاركة الجهاز الإدارى ، ومجلس إدارة المراكز ، لهذه الأجواء الرائعة ، وتوزيع الهدايا والألعاب على رواد المركز ، وقد شهدت حمامات السباحة والملاهي ، وحدائق الطفل إقبالا كبيرا من المترددين وازداد عدد الجمهور خلال الساعات المتاخره من اليوم الأول.

اشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ان مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا فى اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك ، حيث شهدت مراكز الشباب اقبالا كبيرات للأطفال والشباب ، وكافة افراد الأسرة لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للإحتفال للإطمئنان على المترددين ، وسير العمل بمراكز الشباب.

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة ، وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

وتتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن ، الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب ، و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية ، وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال ، وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب ، على ممارسة الرياضة فقط ، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات ، الرياضية ، والثقافية ، والفنية ، والترويحية، والخدمية ، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك ، وعيد الأضحى في الأعوام الماضية ، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة ، في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية ، والتطوير الإنشائي ، و تطوير البرامج و الأنشطة ، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

و يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مديرى إدارات الفروع ، وإدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي وإدارة الهيئات الشبابية.