انطلاق العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر".. الليلة

ينطلق مساء اليوم، الاثنتين، العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر"، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد على ، في الثامنة مساء على خشبة المسرح بالعتبة.

أبطال مسرحية ذات والرداء الأحمر

المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال. وإخراج نادية الشويخ، وهو عرض ضخم يضم العديد من النجوم في البطولة الصوتية، على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، والفنانة هالة فاخر، مايان السيد، والنجوم : "سامي مغاوري، عمرو رمزي، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة.

قصة مسرحية ذات والرداء الأحمر

ويتناول العرض العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" 14 عامًا، التي تلعب دورها مايان السيد، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.