نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال أيام العيد (شاهد)

قدم محمود مرسي، مدرب اللياقة البدنية، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم الجسدية ولياقتهم البدنية والرياضية في عيد الأضحى.

تناول اللحوم أمر غير ضار للجسم

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول اللحوم هو أمر غير ضار للجسم، على العكس من تناول النشويات من الفتة والأرز والخبز، الأمر الذي يقلل من نسبة الدهون في جسم الإنسان بعد تناول البروتينات اللازمة.

شرب المياه في نصف الأكل مفيد وصحي

وتابع مدرب اللياقة البدنية: شرب المياه في نصف الأكل مفيد وصحي جدا ويحسن من عملية الهضم، والحديث عن أنها تحدث ما يسمى "كرش" فهو غير صحيح بالمرة.

وأشار إلى أنه يجب تنظيم الأكل على مراحل وعدم تناول الوجبات الغذائية أكثر من اللازم في أوقات غير منتظمة، حتى يتم إشباع الجسم بالغذاء الصحي والكامل.