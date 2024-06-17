أحمد عثمان: ذاكرت علم النفس الجنائي بسبب مسرحية النقطة العميا

كشف الفنان أحمد عثمان تفاصيل شخصيته في مسرحية النقطة العميا، التي حققت نجاحًا كبيرًا حتى وصلت إلى 100 ليلة عرض ويواصل عرضها في عيد الأضحى 2024.

علم النفس الجنائي

قال الفنان عثمان عن شخصيته في مسرحية النقطة العميا عبر لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «هو دكتور في علم النفس الجنائي ولذلك كان لازم أكون عارف يعني إيه علم النفس الجنائي وتفاصيل كثيرة مثل جمل استفزازية ومعرفة نقاط ضعف الشخص الذي أمامه».

دراسة لغة الجسد

وأضاف: «بجانب دراسة لغة الجسد لكن لم أصل لمرحلة أكون دكتور أو متخصص في علم النفس الجنائي، لذلك كان مهم المذاكرة في البروفات وخارجها».