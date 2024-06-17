محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك| صور

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء المجلس التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعددا من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووفود من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل محافظ الشرقية، الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والقس بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية، والوفد الكنسي المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

قدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أدي صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والنائب احمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي اول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ونواب رئيس مركز الزقازيق وحيي أول وثان والمواطنين.

القى خطبة عيد الاضحي المبارك فضيلة الشيخ سيد شبانه مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف موضحاً أن الأعياد أيام خير وبركة ومواسم فرحة وبهجة حيث تتلاقي الوجوه والقلوب تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة فعيد الأضحى يوم عيدنا الاكبر موسم البشر والسرور والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه .

واضاف مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف أن عيد الأضحى هو يوم عظيم مشهود من ايام الله تعالى حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر وشعيره الأضحية ولقاء الاهل والأحبه فعلينا اغتنام هذه الأيام المباركة لتقويم الروابط الاجتماعية بين الاقارب والارحام والناس جميعا ونشر الموده والرحمة والاخوه وتقويه الصلات وتفريج الكربات.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

كما أدى أهالي محافظة الشرقية صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة بمشاركة القيادات التنفيذية التنفيذية متبادلين التهاني بالعيد مع الأهالي فى جو رائع من الود والمحبة وسط جموع من الأهالي والذى يضم سيدات كبار السن والأطفال والشباب وغيرهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل وخاصه بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك..

قدم المحافظ خالص التهاني القلبية وأعظم التبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.