أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 527 ألفا و390 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1080 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأضافت الهيئة أن "روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية: 7 آلاف و958 دبابة و15 ألفا و287 من المركبات المدرعة و13 ألفا و927 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2337 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و167 طائرة بدون طيار".

أوكرانيا: نحتاج روسيا على طاولة المفاوضات

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن المؤتمر الدولي المقبل بشأن أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى السلام وإنهاء الصراع، وأنه ستتم دعوة روسيا لحضور القمة.

اوكرانيا تؤكد إحتياجها لـ روسيا على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب

ونقلت صحيفة "سترانا" عن كوليبا أن "الفكرة هي أن القمة المقبلة ستكون نهاية الحرب، وبالطبع، نحتاج إلى الجانب الآخر روسيا على طاولة المفاوضات، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى كلا الجانبين لإنهاء الحرب".

واعترف رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه سيكون من الضروري عاجلاً أم آجلاً التحدث مع روسيا.

وأكد كوليبا: "بالطبع، ندرك جيدًا أن اللحظة ستأتي عندما يكون من الضروري التحدث مع روسيا".

يذكر أن أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا أمس الأحد بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.

وتابع البيان أن الاجتماع في سويسرا جاء "لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول المسارات نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. لقد كررنا القرارين المعتمدين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددنا على التزامنا بدعم القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".