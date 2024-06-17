اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا وغارة إسرائيلية على غزة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين الموافق الثاني من عيد الأضحى المبارك باقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية داهمت المخيم جنوب غرب أريحا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم، دون التمكن من معرفة اذا ما تمت عمليات اعتقال.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، جراء غارة اسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.. بحسب وفا.

كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.