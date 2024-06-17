عامل زراعي يصيب نجل عمومته بطلق ناري بسبب ملكية منزل بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي مزارعًا في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى تعدى عليه نجل عمومته عامل زراعي بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية منزل اشتراه المصاب من المتهم وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "أحمد . ا . م . ا" 50 سنة مزراع مصابا بطلق ناري بالقدم اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال نجل المصاب "محمد . ا . ا . م" 26 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومته "أحمد . م . ا . م" 26 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي ملكية منزل قام المصاب بشرائه من المتهم.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وفي سياق آخر لقي عامل يبلغ من العمر 32 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بطريق قسم مدينة سوهاج الجديدة نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر وجرى وأصيب عامل كان برفقته بكسر بالساق اليمنى وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفـي ومصاب بدائرة القسم.





انتقل لمكان الحادث مأمور مأمور وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . م . ا . س" 32 عامل يقيم دائرة مركز المنشاه بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث :- وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه "محمد . ع . ع" 33 عامل يقيم بذات الناحية بكسر بالساق اليمنى وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.





وبسؤال المصاب ووالد المتوفـي "محمود . ا . س . ح" 52 سنة مدرس يقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.