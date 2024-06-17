توصيلات عشوائية.. السيطرة على حريق حوش بأخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج اندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك "خالد . ث . ا . ف" 60 سنة مدرس يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الحوش بمضمون قرر ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام عامل يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابا برش خرطوش حال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجده بمنزله وإحداث إصابته عن طريق الخطأ وجرى ضبط السلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد . ح . ع . م" 23 سنة عامل مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى والساق اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب وشقيقه "إسلام . ح . ع . م" 26 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد المصاب بالمنزل وحال قيامه بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.