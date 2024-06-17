يفضل الكبار والصغار تناول المعمول بالحشوات المختلفة لمذاقه الطيب ويسهل تحضيره بأكثر من طريقة لإرضاء أفراد أسرتها.



ويسهل تحضير المعمول بطرق مختلفة وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضيره في المناسبات السارة خاصة ليكن حضوره أساسي أيام عيد الأضحى المبارك.

وحضري بخطوات سهلة المعمول بالزبدة لعيد الأضحى لإسعاد أفراد أسرتك.



المقادير

- سكر : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- السميد : 2 كوب

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- ماء الورد : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- مكسرات : حسب الحاجة (جوز وفستق / للحشوة)

طريقة التحضير

في محضرة الطعام اخلطي السميد، والدقيق، والملح.

ذوبي السكر والخميرة في الماء وأضيفيهم على خليط الدقيق.

أضيفي الزبدة وماء الورد واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح قليلأ.

شكلي العجينة على هيئة كرات صغيرة وإبدأي حشوها بالجوز أو الفستق بحسب رغبتك.

شكّلي المعمول في القوالب المخصصة لها.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

صفي المعمول في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة واخبزيه لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

