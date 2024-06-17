مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2024-2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد خلال شهر يوليو المقبل.

وتنتشر مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف أنحاء الجمهورية لتتيح الفرصة لقبول الطلاب في جميع المحافظات، خاصة مع تزايد الإقبال عليها من طلاب الشهادة الإعدادية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

أما المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيشمل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو الالتحاق بالمعاهد الفنية، أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

١. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

٢. الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

٣. التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

٤. فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

٥. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

٦. الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

نبذة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس.

كما تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عمليه التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

ويميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية واتاحه الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.

وأنشئت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.