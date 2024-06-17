كنافة بالقشطة.. حلوى شرقية فاخرة لضيافة عيد الأضحى المبارك

تعتبر الكنافة بالقشطة من أشهى وألذ الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتتميز الكنافة بطعمها الرائع وقوامها المقرمش الذي يذوب في الفم، مع حشوة القشطة الغنية والناعمة التي تضفي عليها نكهة لا تقاوم.

وفي مناسبة عيد الأضحى المبارك، يُعد تقديم الكنافة بالقشطة لضيوفك لمسة تقليدية وفاخرة تُظهر الكرم والضيافة، وفيما يلي نقدم لك طريقة سهلة ومبسطة لتحضير الكنافة بالقشطة في المنزل، لتكون حلوى مثالية لاحتفالاتك.





كنافة بالقشطة

طريقة عمل كنافة بالقشطة

المكونات:

- 500 جرام كنافة

- 250 جرام زبدة مذابة

- 2 كوب حليب

- 3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

- 1 كوب قشطة (قشطة طازجة أو معلبة)

- شيرة (قطر) للتقديم





طريقة التحضير:

1. تحضير الحشوة:

- في وعاء، اخلطي الحليب مع نشا الذرة والسكر، وضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثخن القوام.

- أضيفي ماء الورد وماء الزهر (إذا كنتِ ترغبين)، وارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.

- أضيفي القشطة إلى الخليط المبرد وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.





2. تحضير الكنافة:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- في وعاء كبير، ضعي الكنافة وفتتيها جيداً بيديك.

- أضيفي الزبدة المذابة إلى الكنافة وامزجيها جيداً حتى تتغطى كل خيوط الكنافة بالزبدة.





3. تجميع الكنافة:

- في صينية مستديرة مناسبة للفرن، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطي عليها جيداً حتى تتماسك وتشكل قاعدة متساوية.

- وزعي حشوة القشطة فوق طبقة الكنافة بالتساوي.

- غطي حشوة القشطة بالكمية المتبقية من الكنافة واضغطي عليها بلطف لتتماسك.





4. الخَبز:

- ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقاً واخبزي الكنافة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

- أخرجي الكنافة من الفرن واسكبي الشيرة الباردة فوراً على الكنافة الساخنة لضمان امتصاصها جيداً.





5. التقديم:

- اتركي الكنافة تبرد قليلاً ثم قطعيها إلى مربعات أو مثلثات وقدميها مع مزيد من الشيرة حسب الرغبة.