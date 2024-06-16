استمرار احتفالات ثقافة جنوب سيناء بعيد الأضحي المبارك

شهدت حديقة جمعية تنمية المجتمع بمدينة ابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار فعاليات احتفالات ثقافة جنوب سيناء في أول أيام عيد الاضحي المبارك.

وأقام بيت ثقافة أبو زنيمة ورشة فنون تشكيلية للاطغال لعمل مسكات الوجه للاطفال بورق الفوم والكانسون وتم توزيعها علي الاطفال في جو عائلي ادخل البهجه والسرور للاطفال أشرف عليها نشوي أحمد وفاطمه جعفر.

وتهدف الفعاليات إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرسم يساعدهم في تحسين حركة الأصابع وتنمية المهارات البصرية و تعزز ممارسة الرسم مهارات الأطفال في التركيز والصبر وزيادة الرغبه الإبداعية والفنية.

يأتي ذلك برعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة احمد فريج.

جولة تفقدية بالمجزر الآلي بمدينة طور سيناء

وفي سياق أخر - أجرى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة تفقدية بالمجزر الآلي بمدينة طور سيناء، لمتابعة ذبح الأضاحي، والاستعدادات الخاصة لاستقبال الذبائح، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة، رئيس المدينة، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمجزر جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات، وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، مؤكدًا على ضرورة ذبح الأضاحي للمواطنين داخل المجازر بالمجان حتى آخر أيام العيد، وتواجد أطباء والتأكد من صلاحية الأختام، وتوفير الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالذبح خارج المجازر، مناشدًا المواطنين بالذبح داخل المجازر لضمان صحة اللحوم، والحفاظ على البيئة من التلوث، موجهًا بسرعة التعامل مع أي أزمات داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأشار إلى سيجري ذبح عجل لتوزيعه على المواطنين الأكثر احتياجًا بالمجان، إضافة إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم بكميات تلبي احتياجات المواطنين خلال العيد، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة، وفتح الشواطئ والحدائق والميادين بالمجان مع توافر منقذين على كل شاطئ، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في المناطق الحيوية بالمدن، وعلى الطرق الرئيسية والدولية بالمحافظة.