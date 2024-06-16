أسعار الكاكاو ترتفع إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من 3 أضعاف خلال العام الماضي، ما خلق صداعاً كبيراً لصانعي الحلوى وشركات الأغذية الأخرى التي تستخدم الكاكاو لصنع الشوكولاتة.

الكاكاو

وفي السنوات الأخيرة، كان سعر الكاكاو يحوم حول 2500 دولار للطن المتري. لكن التقارير التي تتحدث عن محصول أضعف من المتوقع أثارت مخاوف بشأن العرض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلعة في الأشهر الأخيرة. وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 11000 دولار للطن المتري في أبريل. ومنذ ذلك الحين، تراجع ارتفاع الأسعار قليلاً، لكن سعر المحصول لا يزال يفوق بكثير ما اعتادت شركات الأغذية على دفعه.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن العديد من أكبر شركات الحلوى مثل - هيرشي، وشركة مارس المصنعة لإم آند إمز، وشركة فيريرو المالكة لشركة كيندر، وشركة موندليز الأم لشركة كادبوري - محمية من ارتفاع تكاليف الكاكاو، وذلك بفضل العقود طويلة الأجل التي تثبت الأسعار التي تدفعها مقابل السلع الأساسية لحمايتها من أحداث مثل هذه. ويمنحهم هذا بعض الوقت للتعامل مع مشكلة السعر. ولكن بحلول عام 2025، من المرجح أن ينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد مقابل الكاكاو.

أسعار الكاكاو

أسعار الكاكاو



تعرضت منطقة غرب أفريقيا، التي تنتج غالبية إمدادات الكاكاو في العالم، لأمراض المحاصيل وانخفاض الأسعار المدفوعة للمزارعين عند نقطة البيع، والتي تسمى تسعير باب المزرعة، مما يدفعهم إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل المطاط بدلا من الكاكاو. ومن المتوقع أن يواجه محصول الكاكاو هذا الموسم أكبر عجز منذ 6 عقود على الأقل، وفقا لتقرير رابوبنك الصادر في شهر مايو.

تأتي تكلفة ارتفاع هذه السلعة في وقت صعب بالنسبة للعديد من شركات الأغذية. على مدى العامين الماضيين، قام الكثيرون برفع الأسعار للتعامل مع التضخم الذي طال مجموعة واسعة من السلع. ونتيجة لذلك، أصبح المتسوقون أكثر انتقائية بشأن ما يشترونه وأكثر عدم رضاهم عن الأسعار التي يرونها في متاجر البقالة. إن تركيز المستهلكين على القيمة لا يترك لشركات الحلوى مجالاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالتسعير للتعامل مع ارتفاع تكلفة الكاكاو.

