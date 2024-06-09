أثبت علماء ألمان أن شرب الكاكاو يقلل بشكل فعال من ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

نشر باحثون ألمان من مستشفى جامعة كولونيا نتائج دراسة قام فيها المتطوعون بإدراج الأطعمة والمشروبات الغنية بالكاكاو في نظامهم الغذائي، ولم تستهلك المجموعة الضابطة هذه المنتجات التي تحتوي على الكاكاو، بل تم وصف أدوية خاصة لارتفاع ضغط الدم.

وفي نهاية التجربة ومعالجة البيانات، أدرك العلماء أن وجود الكاكاو في النظام الغذائي اليومي للناس أدى إلى انخفاض حقيقي في ارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحثون: "تشير نتائج الدراسة إلى أن استهلاك الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة 10-20%".

ومع ذلك، فإن فوائد الكاكاو معروفة منذ زمن طويل. تحتوي حبوب الكاكاو على الكثير من مركبات الفلافونويد - وهذه المواد تعمل على تطبيع ضغط الدم وتحفيز تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية.

ونتيجة لذلك، يخلص الجسم نفسه من السموم بقوة، ويشعر الشخص بتحسن جسديًا ونفسيًا.

يقول الخبراء إنه من وجهة نظر تطبيع ضغط الدم، فإن الكاكاو أكثر فعالية من الشاي ويحتوي كلا المشروبين على مادة البوليفينول، لكن نوع مركب البوليفينول الموجود في الكاكاو (البروسيانيد)، وفقا للعلماء الألمان، أكثر نشاطا من الشاي.

وفي الوقت نفسه، يلاحظ العلماء: أن معظم المنتجات التي تحتوي على الكاكاو تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية وينصحون بتناول الكاكاو بدون سكر، وكذلك التحكم في كمية الدهون المستهلكة.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وتُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.