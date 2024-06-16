جوري بكر تتألق بفستان لافت احتفالًا بليالي عيد الأضحى

احتفلت الفنانة جوري بكر بعيد الأضحى المبارك علي طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستعرضة رشاقتها بإطلالة جذابة وملامح مميزة.

وبدت جوري بكر بفستان أبيض وقصير، تميز بقصة مجسمة، مطرز بفصوص الكريستال اللامعة، والتي تتدلى في نهايته وعلى الأكمام، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

الممثلة جوري بكر

ونسقت جوري بكر مع الفستان، حذاء ذا كعب عالٍ باللون النود، وتزينت بأساور ذهبية وخاتم مرصع بالألماس، بالإضافة لأقراط كبيرة الحجم تتدلى من الأذن تتماشى مع التطريزات الموجودة على الفستان.



ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جوري تصفيفة شعر جذابة، فإعتمدت البوناتيل، حيث رفعت خصلاتها السوداء أعلى الرأس علي شكل ديل حصان، وتركت خصلات مت غرتها تتدلى على الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ووضعت جوري بكر مكياج مثير، فإعتمدت الدرجات المستوحاة من الألوان للترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية مع البيج، وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع اللوك ولون بشرتها القمحية.





ما لا تعرفه عن جوري بكر

جوري بكر هي فنانة مصرية بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية قبل أن تتجه إلى التمثيل. نشأت جوري في مصر وبرزت في عالم الأزياء لما تتمتع به من جمال وجاذبية.





بدأت جوري بكر مسيرتها في الإعلام بتقديم عدة برامج تلفزيونية، حيث اكتسبت شهرة واسعة بفضل شخصيتها الكاريزمية وحضورها اللافت، من ثم اتجهت نحو التمثيل وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية، مما ساعد في تعزيز مكانتها في الوسط الفني.





أبرز أعمال الفنانة جوري بكر

من الأعمال الفنية التي شاركت فيها جوري بكر، يمكن ذكر:

1. مسلسل "البرنس" (2020): الذي لاقى نجاحاً كبيراً وشاركت فيه مع مجموعة من نجوم الدراما المصرية.

2. فيلم "الفلوس": وهو فيلم مصري جمع بين الكوميديا والإثارة، وحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر.





تتميز جوري بكر بموهبتها الفنية المتنوعة وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة، مما جعلها واحدة من الفنانات الواعدات في الساحة الفنية المصرية.